影片回顧大熊貓孖B成長 期待與公眾會面

【本報訊】大熊貓盈盈於8月15日誕下港產龍鳳胎，不知不覺間孖寶已出生50日。海洋公園在社交平台發布最新影片，回顧兩隻大熊貓寶寶的成長過程，由最初盈盈誕下大熊貓寶寶，到公園的專家輪流照顧兩隻「細粒」的初生大熊貓，再到龍鳳胎日漸變大，平平安安成長中，園方形容為「暴風式成長」，影片最後更配上字幕指，大熊貓寶寶期待與公眾會面。

料明年2月開放參觀 影片最初是盈盈趴在地上誕下龍鳳胎姐姐的畫面，只見大熊貓姐姐叫聲響亮，且四肢有力地向前爬，而盈盈則緊隨其後，幾次嘗試把姐姐叼在口中；下一幕則是龍鳳胎出生7天至11天期間，盈盈與牠們的互動，包括抱在懷裏，並用舌頭為寶寶保濕；叼在口裏移動位置等；而在第20日起，大熊貓寶寶的體形明顯變大，而標誌性的「黑眼圈」、「小背心」亦開始出現。

來到第42日，只見大熊貓姐弟並排趴在床上，雖然片段未有標明姐弟的身份，但顯然難不倒評論區的網民，有「家姐好方，細佬好圓」、「家姐Pat Pat好大」、「明明腳仔收起，但Pat Pat都係寬過細佬」。第49日，交叉出現大熊貓弟弟及姐姐的身影，並配上字幕：「好期待與公眾會面」。海洋公園早前表示，大熊貓寶寶最快要明年2月才能和市民見面，開放參觀初期將限制參觀人流，未來亦不會設抱抱大熊貓活動。