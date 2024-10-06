霎時回暖非全復甦 經濟踏正軌仍長路

北上潮似放緩 10.1餐飲業料3億生意可觀 內地十一長假期已過大半，綜合首4日的內地客與港人南下北上的情況，十一假期出入境人流較去年大增，單計十一當日，港人有20萬出境人次，較去年同期的約23.8萬，少近4萬人次，但隨後幾日港人離境人次均比去年多，另一方面，內地旅客南下人次整體比去年增加約30%，4日訪港總人次已達82萬人次（見表）。有餐飲業人士指，港人出境數據反映北上消費熱潮或開始放緩。有旅遊業人士亦指近日生意不俗，有意見認為，一時小陽春不代表全面復甦，長遠要打好根基，廣吸旅客，經濟始能持續向好發展。

根據入境事務處的出入境人次統計，十一當日港人出境人次約20萬，較去年同期少近4萬人次。內地訪客入境方面，十一當日有約22.1萬人次內地旅客訪港，較去年同期的約17.7萬，多約4.4萬人次，至於10月1日至前日（4日）的訪港內地客，每日都比去年同期多，增幅由21%至46%不等。

房價減10% 中小型酒店爆滿 餐飲聯業協會會長黃家和昨在電台節目表示，近期股市上升，觀察到市民消費更「疏爽」，估計今年十一當日餐飲業生意可達3億元，與去年相若。而且，他觀察十一當日只有約20萬港人北上，認為北上消費熱潮開始放緩；加上本港不少食肆和商戶推出優惠，以及政府舉辦多項活動，相信今年十一假期的整體消費額已超越去年。

旅遊促進會總幹事崔定邦亦指，今年十一假期酒店業的生意不錯，以短途客為主，普遍房價按年減少一成；旗下中小型酒店於長假期期間的預訂爆滿，相信同業採取以穩定房價吸客的策略。他認為，各行各業要保持良好待客之道，將服務及品質做好，會讓顧客感覺花錢是值得。

近4天82萬人次內地客訪港 旅遊界立法會議員姚柏良稱，據入境處數字估算，近4日訪港內地旅客約82萬人次，未來數日有望逾100萬人次，來港旅行團數量超預期，料整個十一假期的旅行團數量達約1,100團；相信大部分酒店近4日入住率達九成，有業界反映十一當日下午預訂增多，並以入住一至兩晚的短途客主導。

提到早前接連有無人機表演需要取消，姚柏良認為，政府要吸取過去經驗，未來再有類似活動，要做好訊息發放和期望管理，讓旅客和市民及時知道最新消息，以減低不滿。他又指，各界都在想方法打造大熊貓品牌，期望將大熊貓元素滲入產品，認為未來可共同打造大熊貓明星效應，料對經濟帶來一定動力。

港人十一首4日出境人次 內地訪客十一首4日入境人次