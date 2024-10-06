全港逾70安老院 共接102宗違規警告

【本報訊】就安老院舍服務規管一事，社會福利署在2017年成立牌照及規管科，跟進投訴及院舍違規事宜，該署定期在網上公布執法及懲處事宜，截至今年8月，全港安老院在過去一年共有102宗被警告的紀錄，涉及逾70間安老院，其中元朗區一間護老機構被警告最多，共有4次。

2年內僅12間被定罪 定罪方面，至今年8月底止，全港安老院在過去24個月內被定罪個案有15宗，涉及12間安老院，其中觀塘區有護老院由定罪違反《安老院條例》第21（6）（c）條：提供虛假資料；油尖旺區有護老院由去年8月至12月，違反《安老院規例》第11（1）條：僱用員工不足被3次定罪。

根據《安老院條例》（簡稱《條例》）及《安老院規例》（簡稱《規例》），社署轄下的「安老院牌照事務處」會審批全港安老院的牌照及續牌申請，持牌人如被裁定犯了《條例》所訂明的罪行，牌照處可撤銷、暫時吊銷或拒續牌照。另外，社署又成立了「檢視院舍法例及實務守則工作小組」與「牌照及規管科」，加強監管及執法、增加透明度、全面加強培訓及推動行業專業化等。