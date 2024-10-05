龍七公：俄烏爛局難破 中美鬥顯神通

打了兩年多的俄烏戰爭，隨着美國大選逼近、歐洲援烏無力到了關鍵拆彈時期，近期各方動作多多，9月尾舉行的聯合國大會成了各方較勁場合。場內有中國牽頭一眾好友成立的烏克蘭危機「和平之友」小組，場外有美國總統候選人特朗普與澤連斯基會面，各種大戲只有兩條主線，即中美各出奇招斡旋戰爭，最終叫停戰事者便是外交界的大波士。

先看聯大會議的場內交鋒，外長王毅在聯大發表了演講，主力談台灣問題及中國統一，聯大內的活動則是舉行了烏克蘭危機「和平之友」小組部長級會議，這個小組由巴西、中國、南非、埃及、印尼、土耳其等「全球南方」國家共同發起，只看小組的名稱便知道意欲何在。事實上，在調停俄烏戰事的工作中，土耳其一直是最多動作的國家，也幾度舉行了俄烏談判，只是，每一次談判都一度傳出正面消息，結果還是吹散在會議室外。

借戰事為選情抬轎 今次，中國與相關國家一齊組成烏克蘭危機「和平之友」小組，王毅還在小組部長級會議後表示，上述組織是因為愈來愈多國家認識到，烏克蘭危機不能走向升級失控。「和平之友」成員匯聚起來，是要發出支持和平的聲音，給和平一個機會，望做俄烏雙方通往和平的夥伴。

不過，小組暫時只強調當務之急是推動局勢降溫，防止戰場外溢，避免戰事升級，要明確反對使用大殺傷力武器，反對核擴散，反對攻擊核電站等和平核設施，惟具體動作至今還沒有。

在聯大之外，美國前總統特朗普又博存在感，他上月27日在紐約市的特朗普大樓與澤連斯基會面，兩人談了甚麼、怎樣叫停戰事，事後連很多嘴的特朗普都表現得諱莫如深，反倒是會議中的小花絮值得一看。當日特朗普與澤連斯基會面前見記者，特朗普再次表演兩面三刀的絕技，他向記者說和澤連斯基關係很好，未幾又說「我和普京的關係很好」，在場記者面面相覷之時，澤連斯基立即插嘴說：「我希望我們的關係更好」。這時，特朗普不知是沒聽到，還是沒理會，總之，沒有把和誰關係最好的趣劇演下去。

特朗普最近選情不佳，在聯大會議期間專門與澤連斯基會面，當然是要借俄烏戰事為自己的選情抬轎，但他到底只是參選人，能向澤連斯基施加的壓力實在不大，會面無果實在很正常。

中美各自出招外，俄羅斯也不甘被無視，俄外長拉夫羅夫28日向與會者放狠話，對象包括歐洲及美國，他拿歐洲國家開刀，指西方在俄烏戰事上企圖挫敗俄羅斯，明顯走在「歐洲進行自殺式冒險」之路上。他強調，歐洲等國家試圖與俄羅斯這樣的擁核大國戰鬥直至勝利，實在危險及毫無意義。近半年多，俄烏進入疲勞戰，俄頻頻以擁核國家、小型核武等恐嚇對手，種種行動都顯示俄烏爛局撐不下去了，但怎樣結束卻成了風險最大的行為藝術。