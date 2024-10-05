自成一家：哈日不等於支持日本

近日是內地一年一度的十一黃金周假期，大批民眾選擇出外旅行，不少迹象顯示日本再次成為最受內地旅客歡迎的海外國家。有些境外媒體就此諷刺中國人很現實，嘴巴說抗日，生活中又親日。這些傳媒提出這種說法，要麼是無知，要麼就是有意扭曲中國人對中日關係的看法。鑑於日本政府曾經對亞洲國家尤其是中國犯下罪行，以及過去幾年在國際舞台上對中國不太友好，許多中國人打從心底裏討厭日本政府，這是不爭的事實。但中國老百姓討厭東京政府，不等於就不可以喜歡日本文化。

從地理位置來看，日本鄰近中國，確實是中國民眾出國旅遊比較方便的一個選擇地。而且近年日圓下跌，日本產品物美價廉，對旅客的吸引力很大。日本成為中國旅客最喜愛的目的地之一，其實是很合理的現象。當然，愛國和到日本旅遊是兩個不相關的概念，去日本旅遊不代表不愛國，不去日本旅遊也不見得有多愛國。

記得以前香港有大學會定期進行港人對不同地區觀感的調查，當中亦有區分政府和社會，結果顯示香港人對日本人充滿好感，但對日本政府的好感度偏低。港人對台灣的印象也相似，高度讚賞台灣人有禮貌，但對民進黨政府的觀感就傾向負面。可見各地民眾都一樣，能清楚分開政府和民間。

同樣道理，許多日本人喜歡中國文化，也不等於他們是親華派。陽明學在日本曾風行一時，19世紀清朝和日本發生激烈戰爭，日本在旅順、黃海、北京等戰役皆打敗中國。參加這幾次戰爭的日軍將領之中，有號稱「日本軍神」的東鄉平八郎。他的腰間就掛着一個腰牌，上面寫着「一生伏首拜陽明」。你說，東鄉平八郎有可能會愛滿清政府麼？