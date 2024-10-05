冰鑑春秋：睜眼說瞎話的印太沙皇

有「印太沙皇」之稱的美國副國務卿坎貝爾大放厥詞，宣稱美國並未圍堵或遏制中國，而是中國在挑戰國際秩序，反映了令美國深感憂心的全球公共領域處理方式。坎貝爾說，例如也門胡塞武裝多次攻擊紅海商船，美方曾提議與中方聯手確保航行安全，中方卻拒絕合作，而是單獨與胡塞洽談，要求改以他國船隻為目標。而他本人曾在出訪與中國友好的所羅門群島時，發現當地媒體大篇幅報道美國在烏克蘭設有生化實驗室的「假新聞」，中國無所不用其極進行認知作戰的力度可見一斑。

這種完全以「美國就是正義」看天下的角度，不僅顯示了美國的傲慢與偏見，更是明擺的睜眼說瞎話。胡塞武裝為何攻擊紅海商船？不正是因為美國在以哈衝突中未能主持公道，一味替以色列護航拉偏架，激起阿拉伯世界普遍憤怒所致。自己惹的禍卻要別人和你一起扛，這是甚麼道理？而烏克蘭生化實驗室根本就不是甚麼假新聞，美國國防部自己就證實，自2005年起，美國至少在烏克蘭7個州協助當地生化實驗室「現代化」，請問若沒有特殊原因，美國繞過半個地球去烏克蘭大規模做生物實驗合作，到底為了甚麼呢？

最荒謬的是，美國發起「印太經濟框架」，邀請日韓澳紐加入北約峰會，對中國進行關稅壁壘與貿易制裁，不斷在南海、東海與台灣海峽進行「航行自由」，聯合各國對大陸沿海進行抵近偵察。種種作為如果不叫圍堵與遏制中國，難不成該解讀為這是美國式的友善表示嗎？

對美國來說，所謂「國際秩序」，就是由美國所規範的秩序，一切以美國的最高利益為準！但對中國而言，國際秩序應建立在王道而非霸道上。只想以力服人，最後必將被更有力的人所壓制。