𨋢內狎女子 前劍擊運動員囚21日

【本報訊】前劍擊運動員招文韜被指於去年底在深井麗都花園的升降機內，突然從後抱一名女子，因而被控一項非禮罪。他否認控罪受審，結果被裁定罪名成立，昨在西九裁判法院判刑。裁判官批評被告毫無悔意，判他入獄21日，但准被告以5萬元現金保釋，期間不可離港，每星期需到警署報到。

24歲被告招文韜，被控於2023年12月23日在麗都花園一座大廈的升降機內非禮女子Ｘ。Ｘ在審訊時稱，當日乘搭升降機歸家，被告尾隨她入𨋢，但被告沒撳樓層按鈕。其後，被告從後抱她，持續約3秒，她推開被告。被告自辯則稱，他於2021年至2023年12月擔任全職劍擊運動員，並在退役後繼續學業。同時，他亦在荃灣的一間劍擊會任職兼職教練。

被告自辯時續指，當日他於劍擊會授課後，與友人到荃灣愉景新城附近的一間酒吧飲酒至意識模糊。翌日中午，他在深井麗都花園的家中床上醒來，對於如何返回家中毫無記憶。隨後便被拘捕。麗都花園閉路電視則拍攝到，當晚約11時許，被告在麗都花園某升降機內從後攬了Ｘ一下。

官斥毫無悔意 准保釋上訴 裁判官早前裁決稱，事主供詞合乎邏輯，認為她誠實可靠，並肯定被告舉動是有意識，且無合理辯解，遂裁定他罪成。

裁判官昨批評被告作出突如其來的熊抱，令她感到驚慌，案件有一定嚴重性，批評被告推卸法律責任，毫無悔意，判他入獄21日。辯方隨即申請保釋等候上訴，結果獲批，保釋條件包括5萬元現金，不可離港，每星期需到警署報到。案件編號：WKCC 926/2024