6男女趁口岸繁忙 走私凍肉蛋蟹到港

貨車不設冷藏 嚴重威脅食安 香港海關留意有不法分子由內地非法進口食物到港，遂繼今年4至5月與內地海關進行代號「破冰者」的聯合行動後，於今年8至9月進行第二輪執法，透過與內地海關合作，持續打擊走私活動，共破獲6宗走私案件，檢獲共260公斤凍肉、600隻雞蛋及170公斤大閘蟹，市值共20萬元。

關員根據情報及深入調查後，得悉有人透過沙頭角中英街邊境非法入口凍肉，並於8月8日、9日及19日展開行動，先後截查及拘捕入境的兩男一女可疑人士（38至59歲），並在其手推車上的發泡膠箱內，檢獲一批相信並無進口許可證及衞生證明書的凍肉。由於凍肉數量龐大，估計並非涉案人士自用，懷疑他們帶貨入境後，會把走私凍肉分發至不同地方。案件已轉交食環署食安中心作進一步調查。

申報蔬菜作掩飾 除利用人手走私外，海關發現有人透過貨車走私大批食物，並根據調查鎖定3輛可疑貨車，於9月3日、23日及26日在文錦渡關口，截查有關申報載運蔬菜的貨車，並在車內檢獲大量未列艙單貨物，包括凍肉、雞蛋及大閘蟹。該3輛貨車的司機（53至60歲）隨即被捕，其後獲准保釋候查，海關與食安中心會繼續跟進。

海關指出，涉案人士犯案手法相近，均於口岸繁忙時間入境，以減低被截查的風險，並利用有申報的蔬菜掩飾，把走私貨物收藏在貨斗最內層。惟有關凍肉在運輸過程中溫度不當，貨車上沒有冷藏設備，關員發現時部分已滲出血水，加上肉類本身無進行檢測，難以確定是否可作安全食用，一旦流入市面將帶來嚴重食安風險。該批走私貨物將於司法程序後銷毀處理。