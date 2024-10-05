乙型鏈球菌 再增12新症

【本報訊】本港上月爆出多宗侵入性乙型鏈球菌感染個案，中招者陸續有來。衞生署衞生防護中心昨日表示，確認12宗較早前入院的個案屬ST283，分別為5男7女，年齡介乎49至97歲，他們主要出現敗血症及關節膿腫。迄今已有91人中招，4人死亡。中心指，根據近兩周醫院的監測數據顯示，整體侵入性乙型鏈球菌的每日確診人數已維持平穩。

均9月中旬前發病 中心早前曾公布79宗ST283感染個案，加上新增的12宗，是次群組涉及累計91名病人，分別居於全港18區，全部91名病人在9月中旬前發病，當中70名病人本身有長期病患。40人已出院，43名留院病人情況穩定，4人情況嚴重，另外4名有長期病患人士已去世。

中心的流行病學調查顯示，75宗個案在病發前曾接觸或處理生的淡水魚（當中7人報稱處理生的淡水魚時手部帶有傷口）、12宗個案不排除進食未徹底煮熟的淡水魚，但並非淡水魚魚生，另外4宗個案的詳細接觸史有待調查。此外，91名病人當中沒有從事魚販、漁業養殖相關工作，兩人為廚師，曾處理生的淡水魚。病人分別居於全港各區，而相關淡水魚則購自18個不同地區共47個街市。

衞生防護中心已完成所有淡水魚及環境樣本的化驗工作，除了早前已經公布在石湖墟街市一個零售魚檔採集的共5個淡水魚及環境樣本驗出ST283外，其餘分別在長沙灣副食品批發市場、楊屋道街市及北河街街市，以及3個位於元朗的本地漁場採集共68個淡水魚及環境樣本，化驗後證實全部無對ST283有反應。