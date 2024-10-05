撞死牛 涉事的哥曾飾演「神仙B」

【本報訊】前日晚上約7時，一輛新界的士沿馬鞍山西沙路行駛，當駛至近年華路迴旋處時，司機懷疑收掣不及，撞倒一隻橫過馬路的公牛。捱撞公牛口鼻滲血，跪地哀鳴，最後因傷勢太重，當場斷氣死亡。據了解，涉事的哥是電影《三五成群》中，飾演「神仙B」一角的演員蔡堅成（61歲）。

網傳對話圖 指公牛突跑出 網上有流傳蔡堅成與友人的對話截圖，蔡表示意外後已配合警員錄取口供，又指自己本身有養狗，「又點會去撞隻牛」，而且出事後「個心都好唔舒服，到依家都瞓唔到。」蔡又透露，事發時公牛不知何故突然跑出馬路，坦言「意外就係意外」。

另一方面，有意外目擊者及牛義工指出，被撞斃的公牛名叫「家慈」，年約4至5歲，平日主要由義工及附近村民照顧。相關人士又稱，「家慈」性格溫馴，不會亂跑衝出馬路，的士司機理應可以及時煞車；單憑牛隻傷勢及的士損毀情況，已可判斷涉事車輛的車速，由此可見司機的駕駛態度。

翻查紀錄，蔡堅成從事的士司機後，2022年8月也曾在西沙路發生交通意外，當時他與一輛懷疑逆線的Tesla電動車相撞，對方司機其後涉嫌「酒後駕駛」被捕。