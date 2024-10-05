醫健：醫健寶庫：新冠疫情後 兒童嚴重哮喘病發增多？

新冠疫情後，因患哮喘而入院的兒童人數有所增加。哮喘是兒童常見的慢性疾病，由肺部小氣管變窄而引起，病因可能與家族史、環境因素以及感染有關；在香港，每10名兒童就有一名患有哮喘。

可由運動天氣變化花粉觸發 兒童哮喘的常見症狀包括呼吸困難、喘鳴和咳嗽，而氣喘發作則有機會由呼吸道感染、運動、天氣變化及花粉等因素觸發。嚴重哮喘發作可能導致患者呼吸困難，甚至需要入住深切治療部。

根據港大醫學院兒童呼吸科和免疫科團隊的研究指出，新冠疫情大流行後，因嚴重哮喘發作而需要住院的兒童比疫情前3年及疫情時期有所增加，特別是二至6歲兒童群組。患者使用氧氣的比例較高。此外，新冠疫情後的兒科哮喘總入院人數中，因嚴重哮喘發作入院的比例亦較高。研究還發現，在疫情前期、中期和後疫情時期，鼻病毒是最常見的呼吸道病毒。

2022年5月學校回復半天面授課後，因嚴重哮喘發作而入院的人數有所增加，其後2023年2月恢復全日面授課程期間，入院人數曾達到高峰，隨後有逐漸下降的趨勢。

總括來說，新冠疫情後因嚴重哮喘發作而入院的兒童人數有所增加，特別是學齡前兒童。我們的團隊相信，免疫債務可能是形成這趨勢的其中一個原因，疫情期間全世界的公共衞生措施亦可能對兒童免疫系統的發育產生特定影響。

有見及此，評估兒科嚴重哮喘病症住院率由現時較高水平回落至疫情之前水平所需的具體時間，以及制訂加速解決免疫債務的策略，將會具有重要的探討及研究價值。

邵嘉嘉醫生

香港大學李嘉誠醫學院臨床醫學學院兒童及青少年科學系臨床實務副教授

香港大學李嘉誠醫學院