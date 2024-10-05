大狀蕭震然停牌上訴駁回 判須付逾25萬彌償訟費

蕭震然在2022年被大律師公會裁定3項投訴成立。涉案投訴包括蕭震然在2016年從女事務律師接到案件，於晚上到對方寓所開會，違反須在辦公室開會的守則。蕭在2020年律師紀律常務委員會調查期間，故意提供不實資料及誤導性證據。審裁團下令蕭停牌45個月，另須就整個紀律聆訊支付逾40萬元懲罰性訟費。

蕭震然不服命令，在2023年2月7日申請延時上訴及暫緩執行命令。上訴理由包括審裁團沒容許蕭震然盤問投訴人等。上訴庭今年8月頒判詞指，今次命令上訴期限是2022年10月31日，蕭會在翌年2月才提上訴，逾時超過3個月，形容是重大延遲。本案中沒有基礎指審裁團的事實裁斷有錯，而且紀律聆訊並非刑事審訊，當局不一定要向答辯人作警誡或提醒他保持緘默的權利。綜觀所有因素，上訴庭認為本案沒有可供爭議之處，駁回延時上訴申請及暫緩執行命令的申請。至昨日上訴庭下令蕭震然支付約25.22萬元彌償訟費。案件編號：CAMP 50/2023