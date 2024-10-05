煽惑襲警罪成 23歲地盤工候懲

容昌明

【本報訊】一名地盤工涉嫌於2021年7月1日在銅鑼灣警員遭刺傷事件發生後，在連登討論區留言「下次應該插身體中間小腸嘅部位」，其後因涉嫌煽惑他人襲擊警員被捕。他否認一項煽惑他人有意圖而傷人罪，昨在西九龍法院（暫代區院）被裁定罪成。法官認為涉案內容並不空泛，不是信口開河，被告在敏感日子留言，反映被告心態，下令將被告還押至11月1日，再聽取求情及判刑。

官指平台留言內容不空泛 23歲男被告容昌明，報稱地盤工。控方指，2021年7月1日銅鑼灣崇光百貨外有警員被刺傷，被告之後在連登討論區留言稱「插×死佢老豆（竇）老母」、「下次應該插身體中間小腸嘅部位，插穿左小腸想唔死都難」、「教人下次點做都唔得？」「你老母臭×好驚下一個畀人插中小腸係你？」警誡下被告稱，當時社會風氣比較仇警。他見有警員受傷，有些幸災樂禍，貪玩下留言，沒有思考後果。被告自言當時比較激進，發出匿名留言和回覆，感覺不需要負責任，強調自己沒有意圖煽動他人攻擊警員，或者把他的留言實現。

法官裁決時指，被告不可能不知道2019年社會事件對香港的衝擊和分裂，部分市民作出激進行為，警民衝突時有發生，7月1日更是一個風險較高的敏感日子。案發時社會瀰漫仇警氛圍，不能抹殺有人被煽動的潛在風險。法官強調，被告的留言內容並不空泛，反而互相配合首尾呼應，產生累積效應，並不是情緒宣洩，也非信口開河。被告是一個思想正常人，但他仍然選擇在7月1日的敏感日子在刺警主題作此些留言，這反映被告的心態是煽惑他人傷害警務人員，裁定被告罪名成立。案件編號：DCCC 229/2023