82%受訪者撐私煙紓緩前停加稅

【本報訊】近年大幅加煙稅，但有相關業界人士指政府打擊私煙力能力不足，令收入流入私營市場。有議員聯同相關業界人士的調查發現，82%受訪者認為政府應在私煙問題得到紓緩之前應停止加煙稅，有業界人士更點名批評醫衞官員為市民健康加煙稅是「未有麻藥先做手術」，形容他是「自high」。

議員邵家輝、何俊賢及吳傑莊聯同相關業界人士曾在不同香煙零售店及酒吧設二維碼問卷，並得到8,000個回應。昨日公布的調查結果，發現82%受訪者認為政府應在私煙問題得到紓緩之前應停止加煙稅；69%受訪者認為違法私煙會影響社會治安及庫房收入。受訪者當中，44%承認自己是「成年吸煙者」，25%為非煙民，即約30%受訪者沒透露自己是否成年或煙民，邵家輝解釋相關問卷問題是自願填寫。

政府連續兩年提出加煙稅約31%，邵家輝指本港去年8月收得5.8億元煙稅，今年同期只有2.03億元、按年下跌65%。他估計單是5至8月已有10億元煙稅減少，但煙民人數減少幅度不如煙稅，反映加煙稅令煙民走到私煙市場。

他們在記者會上播放「市民心聲」，有人批評加煙稅是「無牙老虎」，亦有人反問「去酒吧是為了食煙飲酒，難道是為了健康？」香港報販協會主席林長富指煙民明知吸煙有害仍要吸煙總有其原因，又指報販因此減少60%收入，反觀賣私煙的人愈來愈有，甚至進行街頭試食活動，形容不法分子是最大贏家。

醫衞官員被批加稅「自high」 對於政府連續兩年加煙稅政策，香港持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁點名批評醫衞官員，指官員為市民健康加煙稅是「未有麻藥先做手術」，形容他是「自high」。梁又指相關政策阻礙本港經濟復甦，又指出有人會在「私竇」或無牌場所買賣或吸食私煙甚至吸毒，形容是令早前努力化為烏有。

何俊賢亦指做法是「懲罰緊乖嘅小朋友」，指政府推行政策時與市民、業界理解不同，加上打擊私煙能力不足，最終令相關收入流入黑市。對於何時才能加煙稅，他指目前打擊力度比加煙稅成效弱，當科學數據表明加煙稅誘因大於其他手段時便會同意加煙稅。