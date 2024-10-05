拓旅遊點 議員倡荃灣推寺廟遊供靜修

【本報訊】政府不斷強調「無處不旅遊」。有議員指內地愈來愈多年輕人對遊覽寺廟有興趣，而荃灣區的圓玄學院、西方寺和龍母佛堂無疑是一種旅遊資源，認為可發展寺廟遊，亦可考慮提供靜修主題的寺廟住宿，以豐富旅遊體驗。

經營齋菜 推廣客家文化 議員陳恒鑌認為在組織導賞團參觀之餘亦可經營齋菜素食，並可倣效內地的做法，經營齋菜素食寺廟咖啡等餐飲服務，以及像日本神社出售「御守」般，售賣香灰手串和香囊等周邊產品。

荃灣擁有200多年歷史的客家文化，他指出德華公園、三棟屋和4個陂坊等可推動客家文化遺產之旅，可以把德華公園和三棟屋節客家古屋改建為一些文藝書店，參考重慶的「夢馬行雲」改建大陂坊遊樂場，而有關街道亦要加入一些門廊、客家文化元素的壁畫與藝術裝置、設置明信片蓋章站。

鯉魚門亦是景點之一，議員顏汶羽認為仍需加入新元素以吸引遊客。他建議建立釣魚走廊發展「閒釣」旅遊，並設立可以讓遊客經山路前往鯉魚門的行山徑，利用避風塘平靜的水體提供腳踏船服務，在節日舉辦漁村特色的綵燈活動，設立市集提供當地美食和文創產品。

此外，要優化西灣河至三家村的渡輪服務，把鯉魚門列為水上的士停靠點，增加旅遊巴上落點和停車場等。