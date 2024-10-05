全港反黑工 拘26人包括3假難民

【本報訊】入境處過去幾日在全港展開反非法勞工行動，當中亦聯同執法部門聯合行動，共拘捕21名非法勞工及5名涉嫌僱傭非法勞工的僱主。被捕的非法勞工中，有3名男子持有不允許僱傭工作的擔保書（俗稱「行街紙」）。入境處表示，任何人違反對他有效的逗留條件，即屬犯罪。旅客在未獲批准的情況下在港工作，或僱主僱用假難民亦屬犯罪。

5僱主同落網 在反非法勞工行動中，入境處分別於周一（9月30日）、周三（10月2日）及前日（10月3日）在全港多區展開行動，人員搜查了50個目標地點，包括食物工場、按摩店、裝修中單位、住宅大廈和餐廳。拘捕了14男7女非法勞工，年齡介乎24歲至62歲，當中有3人持有「行街紙」。因涉嫌聘用非法勞工被捕的僱主為兩男3女，年齡介乎49至60歲。

入境處發言人警告：「根據《入境條例》第38AA條，非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒絕入境人士不得接受有薪或無薪的僱傭工作，開辦或參與任何業務。違者一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁3年。」