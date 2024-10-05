調查：2元乘車優惠檢討 70%人反對限次數

團體倡維持不變 以免長者不便 年滿60歲或以上人士2元乘車計劃上年度涉及40億元公帑，政府去年宣布會檢討計劃。有團體昨日公布一項調查800多名長者對2元乘車計劃的意見，發現受訪長者均希望維持優惠乘車，僅有30%受訪長者較接受限制次數的調整，當中30%認為應該保障每月可優惠乘車40至60次。團體希望當局維持優惠不變，若限制長者使用次數或時段，會增加長者困擾。

關注長者權益大聯盟在7月至8月期間以問卷訪問894名長者，超過70%受訪長者使用2元乘車優惠參加社交活動、娛樂及覆診等，50%用作探親、20%則用於陪診等。問及若對乘車計劃作出限制時，有30%受訪長者認為每月應有40至60次乘車優惠，近30%受訪者認為至少應有60至80次。

80%撐營運商政府齊承擔 調查亦發現，約有20%受訪長者接受將2元乘車優惠增至3元，不足10%長者會接受限時段或以非現金交通津貼取代2元乘車優惠。另有逾80%長者贊成由交通營運商與政府共同承擔乘車優惠，助政府減輕財政壓力。

組織指優惠鼓勵長者外出 團體認為，2元乘車優惠能鼓勵長者多外出參與活動，部分長者亦需乘車到醫院覆診或陪診，有實際需求，建議當局應維持優惠不變，如果限制使用次數或時段，只會增加長者的困擾，為長者帶來不便。

政府早前曾公布，2023至24年度，2元乘車優惠計劃的經常開支修訂預算約為40.5億元，其中5,000萬元為行政開支的修訂預算，餘下40億元則為政府向參與計劃的公共交通營辦商，發還少收的車或船費收入的修訂預算。而在2023至24年度，政府向參與計劃的公共交通營辦商發還的款項為36.51億元，仍在修訂預算內。至於2024至25年度，政府向參與2元乘車優惠計劃的公共交通營辦商，發還款項的預算開支約為60.1億元。