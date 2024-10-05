不滿埃及准騎乘虐駱駝 組織戴面具到領館抗議

【本報訊】善待動物組織（PETA）聯同支持者昨日戴上大型駱駝和馬匹面具，到位於銅鑼灣的埃及領事館抗議，高舉寫有「立即禁止殘忍動物騎乘」標語，反對埃及政府使用駱駝和馬匹在金字塔景區馱載遊客，並呼籲遊客避免參加動物騎乘活動。該組織指，埃及景區的動物被迫在酷熱難耐的天氣下馱載遊客，缺乏食物和休息，不過當地政府未對相關行為作監管，更甚者試圖包庇和隱瞞該問題。

斥當地政府包庇惡行 據組織調查人員表示，金字塔景區內每日都有營養不良的動物在垃圾箱中尋找食物，駱駝屍體亦被直接丟棄到垃圾堆中。當地警方更聯同埃及旅遊和文物部，拘留一名於金字塔景區拍照的遊客，謊稱拍攝被虐待的動物是違法行為，要求該名遊客刪除相機內有關駱駝的照片及影片。

PETA高級副總裁JasonBaker表示，在埃及名勝金字塔底下，卻有飢腸轆轆的動物遭毆打、折磨，最終勞累至死，當地政府非但沒有着手打擊虐行，反而試圖掩蓋真相。他呼籲當局立即禁止駱駝和馬匹的騎乘活動，同時也呼籲世界各地的遊客不要參與任何動物騎乘活動。