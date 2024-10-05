旅客消費降級明顯 零售業倡調高免稅額

【本報訊】本港在十一當日有22.2萬人次內地客入境，創疫情以來新高。香港零售管理協會昨指平日人流確比非長假期時段多，情況如「一般周末」，不但旅客增加，港人亦因10‧1並非長假期而留港消費。但她強調旅客的消費降級十分明顯，整體長假期的市道「同上年真係冇得比」，認為政府要想辦法增加內地旅客訪港次數，並爭取調高旅客免稅額等。

嘆今年再無分淡旺季 政府統計處公布今年8月零售業銷貨價值，臨時估值為292億元，較去年同期大跌一成。香港零售管理協會主席謝邱安儀昨日表示，零售市道由4月開始一路向下，多次跌穿300億元大關，今年亦再無淡、旺季之分別，認為長假期雖有旅客訪港，但同時被港人外遊、北上所抵銷，旺季對零售市道不再有明顯影響力。

在商品分類中，她指煙草和酒類有25.2%升幅，認為與今年5月加煙稅有關，指自己訪問不少會員，發現個別零售商要大力推廣才「撐住自己個營業額」，勉強回升到上年水平。

謝邱安儀補充，過去兩星期港股「升勢好凌厲」，但認為未能扭轉整個疲弱的市道，坦言「大灣區、國家發展大局，個趨勢一定係咁行。香港人北上會持續落去，呢個係我哋要接受同面對嘅情況。」只能期望政府爭取增加內地旅客訪港次數抵銷消費降級，以及調高內地旅客免稅額等。