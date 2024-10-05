舒適堡一個月內兩易手 消委會：時間短不理想

醫美集團擬接管業務 後續安排應盡快公布 上月宣布「暫時結業」的舒適堡在一個月內有兩個投資者先後接手。醫療美容集團宣布有意接管舒適堡部分美容纖體業務，並計劃讓其客戶於旗下11間醫美中心使用服務；而舒適堡健身業務將由集團始創人及行政總裁成立新公司接管。位於灣仔及旺角的兩間健身中心將以「perFIT」品牌重開。消委會透露，新投資者較具誠意接管舒適堡業務，料會員需簽署同意書核實服務使用資格。該會坦言短時間出現兩投資者接手業務的情況不理想，但期望新投資者能人性化的處理客戶後續問題。

舒適堡灣仔京城大廈分店招牌昨日已由「Healthy」改名為「perFIT」，身穿運動服的會員如常進入中心，靠窗的跑步機亦有人使用。至於旺角荷李活商業中心分店未有營業，仍重門深鎖，招牌仍然是「舒適堡」。醫療美容集團「perFACE」表示，上月21日接觸舒適堡，日前簽署意向書，暫未有法律約束力，正與舒適堡商討接管安排，盡量減少對顧客的影響。公司指，舒適堡會員只需到分店登記，確認會員資格便可使用服務，並無額外收費。

會員需簽同意書核實資格 集團代表透露，正接觸約700名舒適堡前員工面試，並已聘請約200名留任，長遠計劃在市況好轉時，根據經營情況，逐步聘請舒適堡其他員工。她又指，perFIT與早前接手灣仔分店的Healthy無關係，而會員即使已簽署對方的同意書，亦不影響來新公司使用餘下服務。

消委會總幹事黃鳳嫺表示，與perFIT負責人最新的會面「非常互動」，稍後perFIT將會要求現有舒適堡客戶簽署同意書，以便轉移個人資料及過往交易紀錄，以核實未使用的服務情況。舒適堡會員的會籍有效期，以及私人教練課堂使用的次數各有不同，新商戶需時釐清，提醒消費者亦應先整理已簽署合約及未使用服務的情況，方便新商戶核實紀錄。

黃鳳嫺：新投資者較具誠意 至於已與Healthy簽同意書的舒適堡客戶，黃提到相關人士可主動向perFIT接觸，了解後續安排，但由於牽涉複雜的法律細節問題，需由舒適堡、Healthy及perFIT三方面協調。若消費者不接受perFIT提供服務，黃表示，一般而言客戶都可根據《業務轉讓（債權人保障）條例》，向新舊投資者要求退款或賠償，但兩者商業協定細節未定，未知具體轉讓實際安排，現時未必已構成轉讓，期望新投資者盡快提供細節。

對於為一個月內兩度有人接手業務，黃透露其了解，舒適堡過去與Healthy負責人的商業洽談未如願，新投資者perFIT則較具誠意接管業務，因此出現現時情況，但明言情況並不理想，希望新商戶盡快向消費者交代，供消費者做好選擇，以及用心聆聽客人在預約取消、教練安排等要求。

消委會截至昨日下午5時，共接獲5,344宗有關舒適堡暫時結業的投訴，涉及總金額近1.91億元，平均每宗個案涉及35,714元。金額最高一宗為202萬元，最低一宗為99元。