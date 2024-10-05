啟德東九綠色集運系統 擬單一機構設計建造

【本報訊】立法會鐵路事宜小組委員會昨日開會討論智慧綠色集體運輸系統。運輸及物流局透露，8月已就東九龍、啟德兩個項目邀請業界提交意向書，藉此了解有興趣營運商的能力、財務安排及票價方案等，當局會將啟德項目的部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，冀提前一年至2025年招標、2026年批出合約。東九龍及洪水橋/厦村項目，目標是2026年招標。

運輸局副秘書長黃珮玟表示，就啟德及東九龍兩個項目，當局建議由單一機構負責系統設計、建造及於20至30年合約期內的維修保養，政府會探討資助，包括批出已建項目車廠的物業發展權。當局指，項目的招標工作會透明，今次項目並非重型鐵路系統，而是輕便集體運輸，不會向港鐵或某一公司傾斜。

重推高架方案 質疑浪費時間 議員關注若項目分由3間不同機構投得，會否因缺乏協同效應而有票價壓力，運輸局指，如果單一機構對3個項目都有興趣，並奪得工程，或有機會由一個機構負責3個項目。

工程界盧偉國指啟德運輸系統討論多年，投入不少顧問費用，數年前曾指不能夠以高架形式興建，現在又推出同一方案，浪費不少時間。