本報揭發 議員質疑短時間銷毀天眼片 未通報捷運事故 機場溝通管理遭詬病

【本報訊】本報獨家踢爆機管局管理的機場旅客捷運系統（APM），大半年內出現3宗嚴重事故，當中更有女童掉進列車與月台之間的罅隙，惟機管局未有按法例規定向政府通報。議員田北辰認為，女童當時雙腳跌入空隙，情況嚴重，機管局有需要匯報事件。議員張欣宇則表示，考慮於機管局遞交調查報告後，在立法會鐵路事宜小組加開會議跟進。

多番查詢仍稱沒有紀錄 田北辰指出，若女童身形瘦削，有可能整個人跌入空隙，認為事件絕對有需要匯報，而政府亦應交代機場APM的事故匯報機制，是否與港鐵一致。他認為機管局的處理手法，應更符合公眾期望，質疑機管局不應在太短時間內銷毀閉路電視片段，否則會增加調查難度。

張欣宇昨日在電台表示，關注女童險墮軌事故，他引述法例指，如果有人跌落列車與月台之間空隙，須先進行內部調查，再向機電署鐵路科通報事故。他認為，若機場APM系統有問題就要改善，形容並非罕見和難處理的問題，但關注為何經多番查詢後，機管局卻稱沒有紀錄，以及在去年11月事故發生後沒有調查報告，質疑機管局通報機制和溝通企業文化出現問題，事件須嚴肅調查。