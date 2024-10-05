三跑再爆工人欠薪 四判追討逾千萬元

【本報訊】香港國際機場第三條跑道最快11月底啟用，但機場內近期頻爆工人欠薪追索事件，昨日再有數十名工人到機場海天客運碼頭附近拉起橫額追薪，「四判」代表指三判中止其合約，拖欠過千萬元，當中包括60名工人薪金及工程費用，認為有商業詐騙之嫌，希望機管局介入。勞工處表示，已接獲部分工人求助，並即時聯繫了相關承判商處理申索聲請。如有工人被拖欠工資及其他僱傭權益，應盡快向勞工處勞資關係科分區辦事處提供資料，處方會提供適切協助。

數十人赴海天碼頭拉橫額 「四判」代表李先生表示，今年2月至3月承接三判的工程，負責在機場三跑內的隧道做泥井、築路等，期間三判一直拖延「無簽合約」，但要求加派人手工作，李指自己「由7月至9月一直追」，惟「三判拖了半年不肯簽約，諸多推搪」，8月13日，三判終於正式簽署工程合約，但一個多月後、即9月26日就立即違約，只透過電子通訊單方面告知要中止合約，翌日已停用工人的地盤入閘卡，並聘用另一批工人。李先生認為三判公司非常無理，遂在地盤外拉橫額抗議，現場所見，其橫額寫有「德恒商業合約詐騙、請求機場管理局正視訴求」等字樣。

機場的二號客運大樓正進行擴建工程，8月底亦曾爆出天幕工程涉拖欠至少300名三判工人薪金，涉款約3,000萬元。當時亦有30多名工人到機場二號客運大樓地盤外抗議，又用水馬堵塞地盤出入口。