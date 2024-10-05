安達臣道 揭橫樑鋼筋唔夠數 首置盤停工交報告

發展商：相關工序未完成 工程師未檢測 預計在2026年推售、有約千個單位的觀塘安達臣道的港人首次置業樓盤（首置盤）正在興建，上月底忽爆樓宇鋼筋不符要求事件。屋宇署證實，9月26日巡查中發現該地盤第3座29樓正在進行鋼筋屈紮工序，但有「6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求為少」，屋宇署雖指對整體建築物沒有明顯危險，但仍要求地盤於上月28日停工，以跟進調查。屋宇署又正檢視由同一承建商負責的其他7個私人發展項目上蓋工程。上述首置盤的發展商是長實集團，該公司昨表示，指有關樓宇紮鐵及鋼筋工序未完成，駐地盤結構工程師亦未進行相關檢測，已責成顧問團隊跟進及處理。有業界人士指出，若相關工序未完工，沒有工程師檢查亦「唔出奇」，但如「落石屎」後才發現有關問題，則可能是監管人員疏忽職守。

屋宇署表示，8月下旬接獲舉報，上月初起4度派員巡視相關地盤及工序，於9月26日的巡查中，發現有6條橫樑的鋼筋配置較批准圖則的要求少之後，翌日即27日已召見項目註冊結構工程師，並要求對方提交詳細調查及糾正工程報告，以判斷樓盤其他樓宇及層數有否類似情況。

涉事承建商另有7項目 涉事承建商還有7個私人發展項目，當中4個是承接去年11月從一般承建商註冊中除名的精進建築工程有限公司的項目。今次涉事的註冊承建商是另一獨立註冊的承建商。安達臣道首置盤項目共有6幢多層住宅大樓，三幢（第1、2及3座）樓高32層，第5、6及7座則樓高24層，該六幢大樓正進行上蓋工程，已完成的混凝土結構樓層由22層至29層不等。

議員梁文廣表示，個案中缺漏的鋼筋涉及高強度鋼筋，情況如嚴重會影響樓宇結構安全，承建商要檢查其他座數有否類似情況及原因，盡快公開交代。涉事發展項目屬港人首次置業計劃，亦是市建局以外首個由私人發展商興建的首置項目，他促請承建商盡快提交調查報告，在確保安全的情況下盡快復工，務求盡快為夾心階層提供置業機會。

香港建造業總工會理事長周思傑則稱，上述樓宇工程「落石屎」前都會有註冊結構工程師檢查樓面，若未完工，沒有工程師檢查樓面亦「唔出奇」。

倘「已落石屎」 或監管疏忽 周又指如果落石屎後才發現鋼筋不合要求，則屬嚴重問題，有機會是地盤監管的流程有缺失，或者有施工管理或監管的工程師疏忽職守，亦可能是工程師本身經驗不足所致。鑑於事件牽涉到結構問題，他認為屋宇署要查清楚該情況有否在其他層數出現，而承建商亦應交代其他已落石屎的樓層是否合乎規格。