小修小補當交差 居民心慌慌難捱

【本報訊】橫頭磡邨頂樓單位天台滲水嚴重。在2014年遷入宏祖樓頂樓某單位的楊女士，指入住年半左右出現滲水情況，房署派員以「打針」的方式進行維修，惟效用不大，一到打風落雨就有水漬在天花板再現，而有關情況亦遍及客廳和睡房，她指早前在房間就寢時發現身上有一些白色粉狀物，赫然驚覺睡房天花有灰料剝落。

雖然掉落的灰料重量不大，但楊女士不禁擔心子女睡房的天花剝落，掉下的灰料粉塵會損害幼兒的呼吸道健康。因此她會趁兒子就寢時打開帳篷。她認為必須針對天台防水層作根治措施，然而有關工程進度不明，以致她不敢對單位進行改善居住環境的裝修工程。

宏祖樓頂樓另一住戶李先生亦飽受天花滲水的困擾，他指在2012年遷入不久即發現天花滲水，客廳情況尤其嚴重，用膳時曾多次發現有天花灰料跌落飯中，後來更出現大幅剝落，幸好無人受傷。儘管已向房署多番投訴，甚至曾致電運輸及房屋局並獲得時任局長陳帆的秘書接聽，得到對方承諾跟進處理。然而派員上門維修僅過了一段時間，老問題又再出現。他認為要徹底解決問題，必須針對天台防水層進行大維修，畢竟小修小補沒多大效用，但有關方面指投訴滲水的住戶不多，要政府批出數百萬元的大維修費用並不容易。

追討家居損失 房署叫入稟 不單止客廳，李先生的房間也準備膠桶來承接天花滲滴的雨水。他指曾向房署投訴天花滲水導致電腦損壞，後來房署回覆指公證行察閱房署提供的文件和照片，認為電腦損壞的責任不涉房署，建議他入稟小額錢債審裁處追討損失，然而為口奔馳的小市民何來打官司的時間和精力？

而於1994年入住宏偉樓的陳婆婆，其單位的天花滲水問題亦持續超過10年，儘管多年前曾向屋邨辦事處提出維修申請，但仍未獲妥善維修。