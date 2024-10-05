房署拖12年未堵漏 公屋冧天花險爆頭

橫頭磡邨頂層滲水 石灰撈飯怎安居 不少樓宇出現滲水問題，令居民極為困擾。有議員發現橫頭磡邨多幢公屋樓宇天台滲水，有個案拖逾12年未解決，居民叫苦。有住戶在家中用膳時出現天花剝落，變相灰料撈飯；亦有住戶在睡房就寢時天花掉下灰料，險中頭獎。該議員曾於今年4月11日向相關物業服務辦事處負責人出信，惟至今未獲回覆，斥問題不是沒辦法解決，只是「不為也，非不能也」，沒有急居民所急。

議員黃國指去年底至今年初陸續接獲橫頭磡邨宏祖樓、宏偉樓、宏耀樓及宏禮樓等多座樓宇的頂層單位租戶求助，指長期受到天花滲水問題困擾，有住戶入伙逾10年，幾乎每年向房署投訴天花滲水，之後署方作出維修，但情況未獲徹底改善。他舉出多個滲水個案，包括宏祖樓及宏偉樓頂層多個單位的滲漏慘況。他又指儘管10多年來多次致電房署投訴，惟治標不治本的維修，滲水問題沒法徹底解決。

本報記者現場所見，出現滲水的單位無論客廳或睡房都有不同程度的天花剝落、水漬或起泡，有住戶更準備膠桶以接載天花滲滴的雨水，而維修手工十分粗糙，痕迹頗為明顯。一些掉灰的部分並沒有填補，導致平滑的天花變得凹凸不平，而走廊天花亦有滲水剝落情況。

多幢樓宇 逾十年未做天台防水 黃國曾就滲水個案進行調查，發現不論是頂層單位天花滲水還是其他維修個案，從申請維修日起到完成維修非如房屋署所指可在14天內完成，其實耗時皆在兩個月以上，更有甚者長達12年仍未得到妥當處理維修。他認為現時相關監督機制或未能妥善保存維修個案的數據。

對於樓宇天台的檢查及維修措施，他指根據現存紀錄，自2003年4月至今年8月，橫頭磡邨26座樓宇中的17座曾做過天台防水工程，但頂層單位滲水嚴重的樓宇10多年內僅做過一次維修，而非房屋署指會每年定期檢查公共屋邨樓宇的天台狀況。他舉例，宏祖樓最近一次天台防水工程是2008年、宏禮樓是在2009年，而宏耀樓更是一次天台防水工程都沒做過。

頻繁換物管公司 維修紀錄不全 他又指有外判公司處理天花滲水維修的服務質素欠佳，部分拖延數星期才上門檢查，亦有租戶指紀錄存檔欠系統，未有妥善保管個案紀錄。他指不少租戶曾被房屋署職員告知，因更換外判物業管理公司所以並未查找到過往紀錄，導致問題數年未得解決。橫頭磡邨更換外判物業管理公司頻繁，他指2003年至今已更換過6間，較鄰近的黃大仙上邨和黃大仙下（二）邨多。

針對現時公屋頂層單位滲水問題，他促請房屋署進行調研，尋找滲水原因，並就維修有問題的單位及對天台定期防水工程訂立時間表；定期檢查公共屋苑頂層單位滲水問題，並設立恒常天台防水工程機制；改善公共屋苑維修外判制度，對公共屋苑維修工程負起主要責任。

同時建議優化維修外判制度，對公共屋苑維修工程負起主要責任，長遠更可研究、安排新落成屋苑由房署直接管理，至於房署外判管理的舊屋邨，考慮可逐步交還房署直接管理。本報就橫頭磡邨天台滲水問題向房屋署查詢，惟截稿前未收到回覆。