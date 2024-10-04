冰鑑春秋：台灣終究注定完蛋？

特朗普再度語出驚人，他表示中國終究會攻打台灣，但不會在他任內發生。他還認為台灣的防衞支出遠遠不夠，應該提高到GDP的10%。

國際戰雲密布，《華盛頓郵報》專欄作家狄森訪問特朗普，若當選會有甚麼維持和平的策略。他問：「如果你是總統，中國會攻打台灣嗎？」特朗普回答：「不，不會在我當總統的時候。」隨即又說：「但最終他們會。」而當狄森表示台灣現在的防衞支出已經達到GDP的2.6%，超過多數北約成員國時，特朗普卻說：「他們應該花10%。」

台灣目前防衞預算已經高達6,470億元新台幣（約211億美元），若按照特朗普的希望，則台灣防衞預算將高達811億美元，等於台灣要將95%的年度預算用在軍事防衞上，這自然是根本不可能的事情，因為如此一來，台灣的經濟社會發展必將停滯甚至倒退，最後就是自取滅亡。

何況即使台灣真的這麼做了，非但不能確保台海不會發生戰爭，而且美國也並未真正承諾一旦解放軍出擊，美國也會出兵對抗。請注意，特朗普只說不會在他擔任總統時發生大陸攻打台灣的事情，可沒說他要全力保衞台灣。

所以，按照特朗普的說法，台灣不是將所有資源投注在軍事上「自我放血」而亡，就是被大陸軍事統一，無論如何都將注定完蛋？

事實是兩岸根本沒有非戰不可的理由，對現階段的大陸來說，全力與美國競爭並且獲勝才是首要目標，台灣只要不走向獨立，動武只會減損與美國對抗的能量，絕對不會是大陸優先考慮的抉擇。

可惜賴清德的戰略卻似乎是全力把美國拖入台海對抗，企圖以此鞏固他的統治基礎，若真逼得大陸出手，台灣要不陷入危難，豈可得乎？