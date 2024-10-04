筆下風雲：經濟政策爛鬥爛

美國大選進入倒數階段，現任副總統賀錦麗在傳媒全力「造神」之下民望三級跳，前總統特朗普由原本形勢大好變成漸落下風。不過，多項全國民調雖顯示賀錦麗領先特朗普，但關鍵是搖擺州份，特朗普依然有機會翻盤。會否重演當年希拉妮贏選票輸總統戲碼，不妨拭目以待。

風水輪流轉，一直以來共和黨予人鷹派、好戰、保守印象，民主黨則是開明、講究規則、較好和平，但其實美國近代史上，美國經歷的戰爭皆由民主黨執政時發起或介入，包括二次大戰、韓戰、越戰、利比亞內戰、敍利亞內戰等，證明民主黨和共和黨並無兩樣，一樣好戰。反而特朗普強調當選後要結束俄烏戰爭和調停中東局勢，某程度上更像鴿派。

除了對現時兩大戰爭態度迥異，賀錦麗最為人詬病是經濟政策近乎一片空白。她提出所謂的「機會經濟」，包括幫助中產家庭創造跨代財富，4年內興建300萬個新住宅單位，資助首次置業者支付首期，大部分新生嬰兒家庭可享比現時高兩倍稅項寬免等，非常福利主義和左傾，跟美國長期以來崇尚的自由經濟背道而馳。何況美國債台高築，賀錦麗卻絕口不提錢從何來，跟空口說白話無異。當然，特朗普也好不了多少，一味高舉制裁大棒，動輒向競爭對手開徵高關稅，連盟友都不放過，同樣背棄美國過去數十年提倡的自由經濟原則。

今時不同往日，過去美國之所以高舉自由經濟、開放市場，那是因為美國貨無往而不利，質素無人能及。但現時中國崛起，中國製造價廉物美，由食物、日用品、家電，到電子產品、新能源產品等，皆領跑全球。於是乎，美國不談自由經濟了，反而設下重重壁壘。美國大選，兩個候選人的經濟政策不過爛鬥爛。