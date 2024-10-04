強詞有理：不服來戰

針對台灣問題，中國外交部長王毅日前在聯合國大會上再次強調：台灣是中國領土不可分割的一部分，這既是歷史，也是現實。《開羅宣言》、《波茨坦公告》明確規定把日本竊取的中國領土，包括台灣、澎湖群島歸還中國，構成了二戰後國際秩序的重要組成部分。53年前，第26屆聯合國大會以壓倒性多數通過第2758號決議，徹底解決了包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，明確不存在「兩個中國」，不存在「一中一台」。在這一原則問題上沒有灰色地帶，沒有模糊空間。

這是中國政府的一貫立場，世界各國早已清楚，王毅之所以不厭其煩在聯合國大會上再次申明，皆因美國正加緊打台灣牌，一再觸碰中方底線，連作為二戰戰敗國的日本也公然派出軍艦穿越台海，挑釁意味十足。老美經常強調基於規則的國際秩序，其實《開羅宣言》和《波茨坦公告》就是當年美國主導制訂的國際規則和秩序，自己不僅不遵守，近年更拉攏部分附庸國企圖否認聯合國第2758號決議，大搞「兩個中國」或「一中一台」把戲。

面對美西方的公然挑釁，中方除了在聯合國嚴詞警告，更以洲際導彈作出有力回應，大有不服來戰的味道。實際上，不管美西方玩弄甚麼把戲，模糊二戰規則也好，否認聯合國2758號決議也罷，都無法改變台灣是中國一部分的事實。別看美國愈來愈瘋狂，日本等附庸國愈來愈囂張，無非都是虛張聲勢，這年頭任何國家都不敢與中國正面對碰，平時裝模作樣穿越台海問題還不大，一旦爆發戰爭，他們也許跑得比誰都快。這次「東風快遞」飛越關島高空，就是一個明顯警號。

畢竟今天的中國完全有能力解決國家統一問題，也完全有能力阻止外部勢力軍事介入。台灣當局以為有美國撐腰就可以肆無忌憚挑釁大陸，就可以實現台獨夢想，無異於井底之蛙。針對美國近來接二連三對台軍售，國台辦發言人指出，美國給台灣的不過是一堆自己不想要的東西和虛假承諾，民進黨當局為謀「台獨」私利，忍氣吞聲全盤接收破銅爛鐵，甘當美國「提款機」。

沒錯，民進黨這班井蛙最大毛病就是缺乏自知之明，企圖憑一堆破銅爛鐵抵抗大陸，根本是癡人說夢。解放軍不動手則已，一動手必是雷霆萬鈞，台軍恐怕連反應時間都沒有。