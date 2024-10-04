坦言集：先發制人

如果以色列成功迫使伊朗作戰，掀起中東大戰，美國必然參戰。即使地面戰爭帶來傷亡，美國、以色列的制空權應可打敗伊朗及其地方武裝。但是缺乏地面部隊的入侵，未必可佔領黎巴嫩、伊朗乃至敍利亞。

伊朗等地受美以空襲的破壞，可製造出嚴重的人道主義災難和政治危機，伊朗的抵抗會比2003年美國入侵伊拉克時更為強烈，宗教因素會排除伊拉克式精英大規模被收買，導致抵抗的防線崩潰。無論黎巴嫩或伊朗，主力戰敗，戰鬥仍會繼續，戰爭的傷亡更為嚴重。

中東最大可能是陷於長期動亂中，可能比今天的敍利亞、伊拉克的情況更為惡劣，美以重兵壓境，反抗的力量沒法演變為利比亞式的內戰，中東便會置於美國與以色列的霸權控制之下，各國難有異心。伊朗1979年宗教革命以來的反以反美趨勢便一下子被毀掉，美以多會推行類似巴勒斯坦（加薩與西岸佔領區）現行的強權壓制。至少在另一次革命起義之前，中東再無力反抗，經濟社會也難以有所發展。

解決了伊朗，美國更有信心和餘力對付俄羅斯。特朗普即使當選，他的政府亦會在烏克蘭戰爭上改弦易轍，附從美歐好戰的陣營，乘勢攻擊俄羅斯，倣效以色列的戰爭方法，國際大勢便變。中國未必可以繼續站在牆頭觀戰，企圖收漁人之利，中國會開始感受到美國更大的壓力了。

俄羅斯在敍利亞的海軍基地被炸，還顯示出美以是借勢想把俄國驅趕，阻止俄國介入。俄羅斯的反應是向胡塞武裝運送反艦導彈，相信大戰開展，俄必然加強對伊朗等援助以阻止美以獲勝。俄羅斯的做法應是向伊朗等地方武裝供應更大威力的導彈，以及更合法合理地供應給敍利亞。

以色列的弱點在於縱深淺窄，也沒法阻擋高超音速導彈和導彈、火箭炮的飽和攻擊，俄羅斯供應的與伊朗自家研發的導彈傾盆射往以色列，當可摧毀其軍事基地，以至重要的基礎設施，重重地削減以色列的軍事力量。美軍出動亦不能攔阻伊朗方面的空襲，或可與殘餘的以軍，防衞以色列最後的領土。俄羅斯不參戰，僅只放開對伊朗系的導彈供應，一如北約供應烏克蘭，戰局便不是美以必勝，反而會是美以有機會戰敗了。俄羅斯這樣做，是把戰爭拒諸國門之外，也使戰火未燒進來，便在國門外將之消滅。先發制人從來都是取勝之道，也是俄羅斯慣用的戰略。