魚蛋魚片擬訂甲基汞含量上限

【本報訊】立法會食物安全及環境衞生事務委員會將於本月8日開會，就《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》修訂提出建議，包括新增「魚蛋／魚片」甲基汞上限每公斤0.5毫克、新增朱古力產品的鎘含量上限每公斤0.3毫克至2毫克、皮蛋鉛含量上限由每公斤0.5毫克收緊至0.2毫克。委員會稍後會展開為期3個月的公眾諮詢，並爭取明年下半年向立法會提交法例修訂建議。

朱古力鎘含量放寬 委員會文件指出，由於本港現時未有為「魚類產品」中的甲基汞含量訂立上限。根據食安中心幾年前調查結果，「魚蛋∕魚片」是本港市民食用量最高的魚類製品。因此，委員會建議新增「魚蛋／魚片」甲基汞上限每公斤0.5毫克。

考慮到本港市民，尤其是兒童，從朱古力產品中攝入鎘對健康帶來的潛在風險，委員會建議為朱古力產品訂定含量上限，按照產品中的「總可可固形物」的比例，訂立每公斤0.3毫克至2毫克鎘含量上限。

皮蛋鉛含量收緊 因應本港皮蛋主要來自內地，委員會就建議參考內地最新標準，將皮蛋的鉛含量上限由每公斤0.5毫克收緊至0.2毫克。

另外，會議文件亦建議將6種捕獵性魚類甲基汞含量上限放寬，包括吞拿魚、金目鯛、槍魚、鯊魚、胸棘鯛及羽鼬䲁，由目前每公斤0.5毫克，放寬至每公斤0.8至1.7毫克。