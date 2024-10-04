飛蛾入侵 地下鐵碰着牠 女士跪走驚怕

車廂連連尖叫聲 網民：以為睇恐怖電影 昆蟲進入公共交通工具車廂本屬平常事，惟一隻小小飛蛾飛入港鐵車廂搭「順風車」，卻惹來乘客恐慌實始料不及。社交網上平台近日流傳一段影片，可見一隻飛蛾在擠滿乘客的港鐵車廂內亂飛亂撞，現場乘客的尖叫聲此起彼落，有女乘客被嚇至跪走閃避，另有妙齡女子蹲下避開，直至飛蛾遠去始如釋重負「夠膽」站起身。對於一隻飛蛾竟引起港鐵乘客一陣騷動，有網民形容恍如「睇緊屍殺列車」。

據網上社交平台流傳的一段長約10秒短片，顯示一隻身形細小、相信是飛蛾的昆蟲，在一列擠滿乘客的港鐵車廂近車門位置飛舞，附近一男一女乘客見狀，慌忙蹲下躲避，其中身穿吊帶黑衣的女乘客，赫見飛蛾在其頭上盤旋，更被嚇至大失儀態跪地前行；對面另一女乘客見狀，不但蹲在男友人旁邊，更雙手抓緊友人褲管，過程雖然緊張刺激，但仍面帶笑容。

飛蛾在亂撞亂舞下，未幾飛至車廂中間位置，多名女乘客俱被「不速之客」嚇至花容失色，尖叫聲更此起彼落。期間，有人蹲下或屈身閃避，直至飛蛾遠去後，始告如釋重負站起身來。不過，車廂內的男乘客目睹飛蛾翩翩起舞，大多處變不驚，更對這小昆蟲誤闖車廂引起這場小風波粲然一笑。

「如是飛曱甴 全車人踩人」 不少網民看畢有關影片後紛紛留言，有人形容女乘客的反應恍如「睇緊屍殺列車」、「大型災難現場」、「看上去就像列車遇難記」。有人笑稱：「咁大驚小怪做乜，搭得就要預咗㗎啦，搭搭吓見見吓就慣㗎喇」、「飛蛾都好驚！真誇張！一拍就死喇！玩嘢」、「有咩好驚？！」、「我以為條女跪低紮頭髮」、「如果係飛曱甴，應該全車人踩人逃命」。另有網民指「唔知嘅，以為又打交添！」、「條女跪喺度捉人肉扶手帶？」更有網民戲言：「隻飛蛾應該嚇×死，咁多人」。