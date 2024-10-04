涉盜罐頭鮑等樣本 食安5督察准保

【本報訊】5名食物環境衞生署食物安全中心衞生督察，涉嫌於2022年5月至去年3月期間，串謀盜竊部分食安中心購買作食物檢測用途的食品樣本，包括罐頭鮑魚及白松露醬等。5人遭廉政公署落案起訴一項串謀盜竊罪，案件昨在西九龍裁判法院再提訊。其中一名被告認罪，並指會協助控方調查。餘下4人暫時毋須答辯。案件押後至11月6日再訊，所有被告續准保釋。

1被告認罪 助控方調查 5名被告依次為陳映姍（34歲）、林曉君（29歲）、余鳳珍（28歲）、劉承軒（35歲）及李俊禧（37歲）。5人均報稱是食環署一級衞生督察。控罪指，他們於2022年5月4日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部分替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本。劉承軒昨早認罪，指會協助控方進行調查，餘下4人暫時毋須答辯。

裁判官批准各被告續准保釋，保釋條件包括2,000元現金保釋，保釋條件亦包括每周往警署報到一次、不得離港，及不得接觸控方證人。案件編號：WKCC 2693/2024