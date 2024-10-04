警員無牌揸Tesla自炒 控15罪認9項 10‧17判刑

官：以被告背景 必知案件嚴重性 今年2月12日，一輛Tesla電動車駛至油塘道對開時，懷疑失控撞向路中石壆及安全島護欄。懷疑涉案男司機同日被捕後，揭發他是一名警員，沒有車牌，另涉多次無牌駕駛。他被控無牌駕駛、不小心駕駛等合共15罪，案件昨在觀塘法院再提訊。被告承認其中9罪，其餘6罪獲撤銷。案情揭露他曾經無牌駕車返工放工，意外發生後沒有即時報警。裁判官指，以被告背景，必然知道案件嚴重性，寄語被告做個正直的人，准被告保釋至10月17日判刑，期間為被告索取社會服務令報告。散庭後被告更換衣服，「一支箭」跑離法院。

現停職留薪 月入2.6萬 31歲被告余佳炳，控罪書上沒有報稱職業。他昨承認9罪，包括4項無牌駕駛及4項沒有第三者保險而使用汽車及一項不小心駕駛罪。辯方求情時說，被告2016年開始當警察，立志為社會服務，案發時月入約3.8萬元，現時停職留薪，月入約2.6萬元。因本案相信未來不能再當警察。

辯方續指，涉案私家車被告原本買給前女友，今年1月兩人分手。被告當時正學棍波車，今年8月考試，結果「一take pass」。被告4次無牌駕駛，是用來上下班或到附近買食物，不涉賽車或消閒，亦呈上前上司所寫的求情信，冀法庭輕判。

無第三保兼不小心駕駛 被告承認於2024年2月6日、2月10至12日，無牌駕駛一輛登記號碼為YV1330的私家車，及於上述4日沒有備有一份有效的和符合汽車保險（第三者風險）條例規定的第三者風險保險單或保證單，而駕駛上述私家車。最後，他承認於2024年2月12日，在油麗邨信麗樓（U座）外不小心駕駛上述私家車。

同意案情指，今年2月12日下午5時許，被告駕車失控撞到行人過路處，途人報案，被告則離開現場，只向父親提及事件。被告父親覺得緊張，去了醫院，期間被告父親向醫護人員談及被告無牌駕駛，「撞咗車，唔知點算」。最終被告被捕，警誡稱意外發生時駕車去油塘大本型買食物，因太驚慌，所以無等警員到埗就離開。警員調查期間，再揭發被告另涉3次無牌駕駛。案件編號：KTCC 1482/2024