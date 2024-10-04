過路牛捱的士撞 口鼻滲血斷腳亡

【本報訊】昨晚近7時，一輛新界的士沿馬鞍山西沙路往沙田方向行駛，當駛至近年華路迴旋處，的哥懷疑收掣不及，的士撞向一頭橫過馬路的牛隻。捱撞牛隻多處受傷口鼻滲血，腿部重創跪地哀鳴，的士司機見狀，慌忙停車報案。救援人員接報趕至，的士司機沒有受傷，留在現場助查。警員封鎖現場，涉事的士車頭嚴重毀爛，地面散落的士碎片，意外經過及原因有待進一步調查。期間，多名市民及居於附近的牛義工趨前安撫受傷的牛隻，惜牛隻傷勢太重，其後當場斷氣死亡。

有目擊者及牛義工指出，涉事牛隻性格溫馴，不會亂跑衝過馬路，的士司機理應可以及時煞車，避免撞及牛隻致其重傷。義工又指捱撞牛隻名「家慈」，雄性，約4至5歲，平日主要由義工及附近村民照顧。而受附近道路改建工程影響，不少牛隻被迫走出西沙路與車輛爭路，情況頗為危險。

掙扎流淚圖站立 未幾斷氣 昨日傍晚約6時，有義工最後一次目睹「家慈」行過，詎料未幾發生悲劇。義工指單憑牛隻傷勢及的士損毀情況，已可判斷涉事車輛的車速，對於涉事司機的駕駛態度，大家理應心中有數。

有義工表示，他們接報趕至，並且質問的士司機：「點解可以咁樣做？」惟司機解釋「隻牛衝出嚟！」義工隨即指出，「隻牛唔會衝出嚟，佢只會行出來」。義工續指，事發於傍晚6時50分，牛隻約於晚上7時40分斷氣，在這麼短時間內斷氣，顯示其內傷嚴重，牠曾經多次掙扎企圖站起，惜只能前腿站起，後腳卻不能。牛隻右後腿嚴重骨折，痛苦且流淚。義工指現場是大直路，離遠已見到牛隻，即使是斜路司機也應該收油，而現場有限速燈，惟至今仍未使用，認為當局應正視有關問題。

另外，該義工又質疑，「家慈」頸部有一條安裝了全球定位系統（GPS）的頸帶，該帶十分堅韌，他們到場已發現「家慈」的頸帶已甩脫，後來尋獲發現頸帶已經斷開，且損毀嚴重，「咁樣撞法連條帶都斷，何況係一隻有血有肉的動物？」目前十四鄉約有40隻流浪牛，最遠路程會行去榕樹澳。

而從事牛義工達7年的何小姐指出，上址一帶約有一半牛隻俱由她「由細睇到大」，並指牛牛「家慈」的母親因跌斷雙腳監生餓死，由於親母去世沒有奶飲，直至3日後始找到代母肯予以餵哺，因此改名「家慈」是紀念其死去的親母及養大牠的代母。