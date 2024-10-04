10‧1半價睇戲 18.9萬人次入場超去年

【本報訊】全港59間商業戲院本周二（1日）舉行「10‧1半價睇好戲」，各區院線售票情況理想，場次爆滿且人頭湧湧，當日放映場次超過1,986場，累計入場人數達18.9萬人次，打破去年同期的入場人次紀錄，同時創下過去10年「10‧1」入場人次的新高。

香港電影發展局主席王英偉昨日表示，香港上映的電影種類繁多，加上市民對優質電影需求殷切，本土製作的電影票房成績有目共睹，期待繼續與戲院及各大電影發行商加強合作，吸引更多市民走進影院，為業界帶來更多機遇。

政府資助 票價最平10元 是次活動由政府資助半價戲票，有市民一早鎖定貴賓影院的門票，希望用半價體驗貴賓影院的高端聲畫設備和配套。除了特別放映格式及貴賓影院外，包括長者首場戲票也提供半價優惠，購買長者首場戲票票價最平只需10元，不少老友記受惠。亦有不少市民趁假期及半價戲票優惠，一家大細入戲院欣賞心水電影。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，看到戲院人流暢旺，不少觀眾都是一家大小去睇戲作為歡度假期的第一個節目，戲院現場氣氛熱鬧，感受到與民同樂的喜悅。