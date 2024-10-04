女排賽噓國歌罪成 青年棄上訴囚8周

【本報訊】紅館去年6月舉行世界女排聯賽，其中一名青年被指於賽前奏中國國歌時發出噓聲，又做出倒豎拇指姿勢。他被控侮辱國歌罪，受審後被裁定罪成，今年8月被判入獄8星期。他及後就定罪及刑罰提上訴，高院排期昨日開庭處理。惟甫開庭，被告便表示放棄上訴，原獲准保釋等候上訴的被告須即時服刑。

奏樂時倒豎拇指坐下掩耳 21歲被告陳柏叡，報稱無業。被告被控於2023年6月16日，在紅磡暢運道9號香港體育館內公開及故意侮辱國歌。控方指，當現場奏起中國國歌時，被告發出噓聲、倒豎拇指，又坐下及雙手掩耳。被告亦唱出歌曲《Do You Hear The People Sing》的其中一段。

裁判官早前裁決時指，案發時被告並沒有因未有服食藥物而行為失常，他當時的行為全屬自主，裁定侮辱國歌罪成，並以9星期監禁作量刑起點，因身體狀況減刑一星期，刑期定於監禁8星期，並准被告以8,000元保釋等候上訴，期間不得離港，每周到警署報到。案件編號：KCCC 2746/2023