舒適堡灣仔店再改名 消委會接新投資者聯絡

【本報訊】舒適堡上月初全線「暫時結業」，灣仔分店其後改名以「Healthy」開業，不過近日店舖再改名為「PERFIT」，但暫未清楚兩者之間關係。消委會指，新投資者於10月2日曾與會方聯絡，截至昨日下午5時，共接獲5,303宗相關投訴，涉及總金額189,130,167元。

稱缺人手 僅朝十晚八營運 舒適堡上月突然宣布全線「暫時結業」後，其灣仔分店約一周後改名「Healthy」營業，惟近日再次改名為「PERFIT」。改名「PERFIT」後，有客人如常進出，現場亦貼出告示解釋因人手短缺，只會在朝十晚八營運。

有顧客指，店內裏沒有太大改變，指由於此店只為舊舒適堡客人提供服務，所以人數「多咗」，但由於店舖短期內再改名，有少許擔心個人資料會外洩。

消委會指，新投資者於10月2日曾與會方聯絡，在取得進一步資料後，會適時公布。另外，該會截至昨午5時共接獲5,303宗有關今次事件的投訴，涉及總金額189,130,167元 ，平均每宗個案涉及金額為35,665元。金額最高一宗涉及2,020,053元，最低一宗涉及99元。