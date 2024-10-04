抵港一周 大熊貓安安活潑壯實 可可文靜小巧

【本報訊】大熊貓「安安」和「可可」進駐香港海洋公園已一周。海洋公園昨日同時召開記者會，向公眾分享大熊貓安安及可可的近況，以及牠們的有趣軼事。公園表示，在接觸之初發現，大熊貓安安是一個性格活潑且願意接受新事物的男孩子，而可可作為女生則相對更文靜、更內斂。

海洋公園動物及保育主管祝效忠表示，兩隻大熊貓安安及可可目前情況穩定，由於牠們性格各異，團隊亦有就其性格特點制訂不同的適應措施。其中雄性大熊貓安安比較喜歡探索，更加活潑好動，因此能較可可更快適應海洋公園的新環境。而雌性大熊貓可可或許因為是女孩子的關係，在接觸環境、訓練或是人員工作的方面會顯得更加謹慎，及會更容易緊張一些。

護理員將教兩文三語指令 助理館長梁家綸稱，公園護理員與兩隻大熊貓的溝通主要以廣東話為主，希望安安及可可能夠辨認他們的聲音，從而建立聯繫。關於牠們的名字，梁指目前暫時按牠們聽慣的稱呼，以普通話叫安安及以四川話叫喚可可。日後海洋公園的團隊為安安和可可進行更多護理訓練時，將會引入兩文三語指令。

另外，助理館長鄧巧賢指，安安和可可現在每天定時進食4餐，目前廣東竹子和四川竹子的進食比例已經由於三至四成上升到六至七成。鄧亦提到如何分辨兩隻大熊貓，安安和可可的體重相差達30kg，因此安安看起來會更加壯實，而且安安的四肢更加修長。可可的體形則更加小巧，看起來也很圓潤可愛。