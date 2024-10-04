議員倡股票印花稅改為單邊0.1%

【本報訊】金融業是本港支柱產業，過去幾年本港面臨資金外流、交易低迷等打擊，有政黨昨日發表「提升本港新股上市及融資中心的地位」建議書，建議本港改革和優化融資制度，放寬上市門檻、單邊徵收股票印花稅、香港投資管理公司旗下基金認購優質新股和引入「試水溫溝通」機制等，以維持國際集資樞紐和國際金融中心的地位。若落實股票印花稅為單邊0.1%，按每日平均成交額約1,300億元計算，政府收入每年料減少290億元。

議員陳仲尼表示，港股在過去3年陷入熊市。恒生指數自2021年2月上揚至31,084高位後持續反覆下跌，2022年10月25日恒指一度低見14,947點，截至今年7月底每天平均成交額1,086億港元。

會計界議員黃俊碩則指，香港上市集資額自2021年起排名跌出三甲，且呈下滑趨勢，去年跌至第6位，今年上半年更一度在第9位。在IPO方面，2018年有200間公司，今年上半年只得30間。若長此下去，本港的國際金融中心地位恐怕會有所動搖。黃強調，近日市況雖有好轉，長遠仍要完善制度。

他們的建議包括降低交易成本，去年11月，政府已將股票交易印花稅的稅率由0.13%下調至0.1%，但做法只是還原至2021年8月1日前的水平。

料政府每年少收290億元 由於其他市場的股票交易成本明顯較香港低，建議當局探討將股票印花稅調低或只向單邊徵收，藉此降低香港證券市場交易成本，提高競爭力。但若果把股票印花稅修改為單邊0.1%，以每日平均成交額約1,300億元計算，政府收入每年估算會減少290億元。

鑑於本港證券市場流通性有待進一步提升，他們建議政府牽頭，在符合「香港投資管理有限公司」旗下「香港增長組合」、「大灣區投資基金」、「策略性創科基金」 以及「共同投資基金」的投資準則下，把新股上市認購納入投資範疇中，容許港投公司可透過作為包括基礎投資者等形式，投入優質企業的新股認購投資項目中，給市場提供具公信力的參考。