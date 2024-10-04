路陷頻仍惹憂 申訴署搜資料或查訊

【本報訊】近日本港發生多宗路陷事故，導致市民出行不便且構成安全威脅，申訴專員陳積志昨表示關注相關情況，並會就路陷事故課題搜集資料，若有需要，會進行初步查訊，考慮有否展開主動調查行動的需要，以詳細審研有關課題，並提出適切的改善建議，避免類似事故再次發生。

關注上月底的士墮坑 申訴專員公署指，地下水土流失、地下管道（例如水管及渠管）損毀或道路地基工程處理不當，有可能造成路陷。而本周日（9月29日）荔枝角道880號對開往旺角方向行車道有地下水管爆裂，造成路面下陷。事件中一輛的士墮坑，司機不適送院檢查，申訴署對受事故影響的司機和乘客表示關心。

另外，申訴署注意到，在荔枝角道事故發生後，水務署已立即採取跟進行動，全力搶修荔枝角道水管爆裂，並於事發翌日全面重開荔枝角道往旺角方向的行車線。水務署亦進一步在荔枝角道往荃灣方向的快線進行透地雷達探測，以確保安全。

至於較早前發生的幾宗路陷事故，包括水務署、渠務署、路政署等相關政府部門於事後亦已進行搶修及調查工作。