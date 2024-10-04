8月零售銷貨續不濟 業界歸因北上消費

臨時估值292億 按年跌逾一成 本港零售銷貨表現連跌6個月，政府統計處昨日發表最新的8月零售業總銷貨價值臨時估計為292億元，按年跌10.1%，跌幅雖較上月收窄，仍較市場預期遜色。扣除期間價格變動後，零售業總銷貨數量料按年下跌11.8%。港府表示，8月零售業總銷貨價值繼續受到消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，錄得按年下跌，跌幅最勁的是汽車及珠寶首飾等貴價消費品。香港零售管理協會表示，十一假期零售表現不佳，由於港人北上消費及旅客改變消費模式的情況未變，看淡年底的零售業表現，估計零售疲弱狀況會持續至明年初。

多類別錄雙位數跌幅 8月份多個主要類別的零售銷貨表現仍有雙位數跌幅，如珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物（下跌24.0%）；汽車及汽車零件（下跌35.1%）；家具及固定裝置（下跌21.3%）。不過該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年跌0.5%。至於今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計亦較去年同期下跌0.2%。

市道疲弱料至明年初 政府發言人表示，8月零售業表現繼續受到消費模式轉變、港元匯率偏高，以及較多市民在暑假外遊等因素影響，按年仍下跌。未來可望受惠於中央政府多項惠港政策，及港元匯率隨美國減息回軟等因素，料對零售業有一定支持。香港零售管理協會主席謝邱安儀指8月零售銷售額下跌屬預料中，主要是港人北上消費及旅客消費力下降。近期港股急升，能否為本地經濟及零售業帶來轉機，她稱還需要時間觀察，預料今年零售額會有高單位至低雙位數跌幅，跌幅會延至明年初。

謝談到會員公司最新的9月零售市道調查，共涉及4,000間店舖，結果反映9月因為低基數和港股升，坦言「消費氣氛有好啲」，令跌幅有所收窄，但仍有八成受訪會員稱生意錄得跌幅。至於10月長假期首兩天，雖然人流有增長，但旅客消費力較去年下降，令首兩天生意與周末相若。調查只有三成受訪會員稱預期生意將錄得升幅至持平；有五成會員預期十一假期生意會下降，或會錄得單位至中雙位數下降。