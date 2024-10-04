醫健：職場健康：對付「隱形殺手」——高血壓，建立健康生活

高血壓常被稱為「隱形殺手」，許多人在不知情的情況下患上高血壓。這種疾病一般沒有症狀，但卻是心血管疾病、糖尿病和腎臟病等重大慢性病的共同危險因子。如果不加以控制，高血壓甚至可能導致中風、心臟衰竭等致命問題。

對於成年人來說，收縮壓（上壓）持續處於140或舒張壓（下壓）持續處於90毫米水銀柱（mmHg）或以上，便是患有「高血壓」。若收縮壓處於120至139毫米水銀柱之間，或舒張壓處於80至89毫米水銀柱之間，則屬於前期高血壓，應多加注意。

高血壓涉及多種風險因素，例如攝取過多鹽分、肥胖、缺乏運動、吸煙、飲酒、睡眠不足、壓力、高血壓家族史和年齡大等，其中大部分因素都可透過日常生活習慣作出改善。

要減低高血壓風險，我們需要保持健康的生活模式，其中包括改善飲食習慣，減少攝取鹽分，維持均衡飲食，每日進食最少兩份水果和3份蔬菜，以及適量的五穀類、魚類、果仁、瘦肉等；逐步建立恒常運動的習慣及維持健康的體重和腰圍，避免久坐，不吸煙；保持心境輕鬆，多做減壓練習或運動，如練習靜觀、瑜伽、太極或一些深呼吸的技巧，並確保每天有充足的睡眠及休息。

除了實踐健康生活，大家亦應多了解自己的血壓水平和進行定期量度，減低患上高血壓的風險。企業現參加「好心情@健康工作間」的免費健康檢查儀器資助計劃（中小企優先），可免費獲贈一套血壓計，方便大家隨時check住血壓，關注健康！另外，建造業和物管業亦可參加「護心計劃」，讓僱主、僱員認識和關注心腦血管病的相關風險因素，鼓勵他們建立健康的生活方式。

詳情請參考以下連結：

職業安全健康局

www.oshc.org.hk