大腸癌新藥獲「1+」機制審批 11個月納「專用藥物」成首例

【本報訊】創新藥物作為癌症患者的治療希望，要註冊及進入安全網卻難關重重。有病人組織指出，創新藥物平均需要等23個月才能進入安全網。病人往往陷入「有藥無得用、無錢買」的困境。

近日，本土研發的大腸癌新藥「呋喹替尼」就透過去年底生效的「1+」機制於香港註冊，同時獲納入「專用藥物」，成為以該機制註冊的首項藥物，於10月中生效後，符合條件公院病人可獲全額資助，只須繳付醫管局收費。呋喹替尼透過機制，從提交申請到獲納入「專用藥物」，僅用時11個月。

內科腫瘤科專家、呋喹替尼研發公司和黃醫藥獨立非執行董事莫樹錦醫生表示，今次的例子反映推行「1+」機制可促進創新藥物的發展和普及，為廣大病人帶來更多希望，亦希望未來會有更多創新藥物可透過機制註冊及入藥。

進入安全網平均需時23月 同路人同盟主席陳偉傑指，過去受限於藥物註冊及入藥機制，創新藥平均需要23個月才能進入安全網，且只有少數符合嚴苛篩選條件的病人才可獲得資助使用。要成為醫管局藥物名冊的「專用藥物」，更是遙遙無期。今次有大腸癌藥物可以直接成為藥物名冊專用藥物，令人鼓舞，更是病人的福音。