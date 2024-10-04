壓縮推展期 啟德集運提前明年招標

【本報訊】運輸及物流局指正全力推展東九龍、啟德及洪水橋/厦村新發展區，建造智慧綠色集體運輸系統，亦檢視3個項目在規劃、設計至建造，各階段壓縮推展時間的可能。其中，就啟德項目，局方將部分法定程序安排與詳細設計階段同步進行，提前一年至明年招標，期望於2026年批出項目建造合約。

較原計劃快一年 運輸及物流局昨在社交平台表示，就啟德項目，當局亦會要求承辦商在完成詳細設計及法定程序後，透過採用可供製造和裝配的設計、機電裝備合成法等方法，在不遲於開始建造後3年完成建造工程，較原計劃的建造期目標快約一年，以期盡快落成系統投入營運。

此外，就東九龍及洪水橋/厦村項目，局方會爭取在2026年就相關項目招標。

局方提到，今年中已經就3個項目分別批出顧問合約，進行各項勘查及設計工作後，亦已於今年8月，分別就東九龍及啟德項目，邀請本地及海內外系統的供應商及營運商，提交意向書，以掌握市場意見；亦會於今年底就洪水橋/厦村項目邀請提交意向書。