捷運女童墮隙穿煲 議員促查有否瞞報

機管局稱未能肯定 被質疑淡化真確性 本報獨家踢爆機場管理局管理的機場旅客捷運系統（APM），大半年內出現三宗嚴重事故，當中更有女童掉進列車與月台之間的罅隙，驚險萬分，事件曝光後旋即引起社會廣泛關注。機管局昨日下午再談事件，辯稱片段中的畫面未能肯定小童部分身體曾掉進列車與月台間罅隙，予人淡化事件之感。議員張欣宇對此有保留，認為女童若只是一般跌倒，附近人群不會爭相援救，反應極大，他指當務之急是機管局盡快排查各種安全隱患並徹查事件，他又關注機管局通報事故的機制，有關影片明顯來自機場監察系統，但機管局竟稱不知情，機管局有必要調查是否涉瞞報。

本報跟進這宗捷運系統存在安全隱患事故多時，先後向不同部門及專業人員查詢一度碰壁。機管局昨日近傍晚以新聞稿回應事件，稱近日有人提供據稱是事件發生過程的片段，片段顯示可能有小童曾於進入車廂時跌倒，但畫面未能肯定小童的部分身體曾掉進列車與月台間罅隙。機管局又指，涉事月台的罅隙於去年7月已按月台彎度由原本的13.1厘米至14.1厘米，優化收窄至7.1厘米至10.1厘米。但承認相關路段仍較一號客運大樓其他路段的月台的2.5厘米至5厘米距離闊。

一直跟進及解構事件危機的議員張欣宇指，機管局希望查明事件的真確性無可厚非，但具體的分析可以留待調查報告中詳細進行，即使要進行詳細分析，相關片段從月台和車廂內兩個角度，同時展現了事發經過。將兩個鏡頭角度結合來看，該名女童極大可能有部分身體掉進了月台空隙。

張解釋，如果女童是踏入捷運列車時跌倒，理應向前趴在地面，但月台一側鏡頭一定會影到女童的下半身；其二，女童跌倒時，附近成人明顯有一個抱起女童的動作，其三，如果只是一般跌倒，附近人群的即時反應不會這麼大。他促請機管局排查各種安全隱患並徹查事件，避免在這個階段，就予外界感覺局方是在嘗試否認和淡化事件的真確性。

流出影片疑源自機場天眼 此外，張欣宇昨早回應事件時指，根據第483C章《機場管理局（旅客捷運系統）（安全）規例》，事故本身已屬於法定需要通報政府的嚴重安全事故，傳媒所流出的影片更是明顯源自機場內部閉路電視系統，足見事件曾獲內部工作人員知悉和曾翻查紀錄，惟機管局卻未有相關的事故報告，顯示局方在應急反應和通報機制存在明顯缺陷，應調查是否涉人為問題或瞞報的可能性。

政府促機管局徹查交報告 他要求政府相關部門和機管局必須立即對事件進行全面調查，並對外公布詳細的事故調查報告，徹查事故未能上報至管理層及政府的原因；同時，亦須向公眾保證將會採取一切必要措施，來加強安全及內部管治，從硬件和管理系統兩方面分別採取有效措施，防止類似事件再次發生。他提到，運輸及物流局相當重視事件並已要求機管局徹查以及採取即時改善措施，而機管局完成調查報告也會公開交代，他亦會邀請機管局代表到立法會鐵路事宜小組討論。

捷運系統事故時序 機電署深夜近12時第二度回覆，指要求機管局就女童墮隙事件於一個月內提交報告。