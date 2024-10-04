勞動人口參與率僅57％ 倡派錢獎勵重投職場

【本報訊】勞動力是推動經濟持續發展的重要因素。香港人力資源管理學會近日向政府提交多項政策建議，指香港的勞動人口參與率只有57%，建議政府多管齊下，除優化「再就業津貼試行計劃」外，建議為企業提供短期獎勵金，藉此吸引已離職者重投職場，同時須繼續完善延攬海內外人才在港發展的政策，優化輸入勞工計劃，以應對當前人力缺口的挑戰。

學會建議當局應制訂全方位、協調一致的策略，鼓勵因各種原因而暫時離開就業市場的人士，如主婦和年輕退休人士重返職場，提高勞動人口參與率，應加強支援在職家庭育兒的措施和推動彈性的工作環境；為企業提供短期獎勵金，鼓勵聘請處於職業生涯中期的人士重投職場，並要優化「再就業津貼試行計劃」，提供技能提升訓練課程，讓年輕退休人士學習新興技能。同時應探討僱員再培訓局未來的發展路向，為鼓勵特定群組重返職場提供相應課程，以及就新興領域提供免費課程。

為迎接銀髮經濟帶來的機遇，學會呼籲政府制訂更長期的願景、目標和策略，成立專門的行政部門辦公室，研究在政策、人才和資源方面的缺口。

籲擴高才通大學名單 對於輸入人才方面，學會主張當局應擴大「高才通」合資格大學名單，涵蓋特定學科和領域，從而擴大人才庫；簡化「補充勞工優化計劃」的處理程序，並擴大「行業輸入勞工計劃」的範圍，以涵蓋其他面臨嚴重勞動力短缺的行業。促進大灣區融合與人才流動，建立大灣區城市培訓合作框架，擴大資歷互認範圍，如將科技人才等領域納入其中，以吸引特定領域人才來港發展。