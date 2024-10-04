港大建創新中心惹議 研減發展密度

【本報訊】香港大學計劃於薄扶林興建深科技研發設施「國際創新中心」，城市規劃委員會今年3月同意將薄扶林一幅主要為「綠化地帶」的土地改劃用途，但諮詢過程中接獲逾3,500份申述，對擬議發展的選址、環境、交通、視覺和其他影響、諮詢安排等提出意見。港大昨日宣布會修訂發展計劃，研究方向包括減低發展密度及考慮樓宇間距離等。城規會下月會聽取申述者的意見和政府的回應，考慮是否接納把有關用地暫時轉作「未決定用途」地帶。

港大指擬建的「國際創新中心」項目正按《城市規劃條例》進行法定城市規劃程序。過去數月，港大收到了不同持份者對相關發展提出具建設性的意見，決定策略地修訂「國際創新中心」的發展計劃，研究方向包括減少發展項目的密度、增加與鄰近樓宇的距離、保留更多的綠化空間等，以盡量回應持份者的意見。

城規會下月聽取申述 港大重申，將繼續致力發展「國際創新中心」以達致其目標，同時也會保持薄扶林的宜居環境。項目團隊會透過不同途徑加強與社區的溝通，以改善有關發展計劃及適時提供項目最新資訊。

政府回應港大的最新決定，根據法定城規程序，城規會會在十一月初舉行聆聽會議，考慮收到的申述。規劃署擬向城規會建議將用地由原建議的「其他指定用途」註明「國際創新中心」地帶，暫時修訂為「未決定用途」地帶，先讓港大檢視和修訂發展計劃，以及諮詢社區，日後再由規劃署按獲政府相關政策局和部門同意的修訂方案，向城規會建議合適的土地用途地帶和發展參數。城規會在下月聽取申述者的意見和政府的回應後，將考慮是否接納把用地暫時轉作「未決定用途」地帶。

政府解釋「未決定用途」地帶，可讓港大檢視原有計劃並按持份者意見作出調整，用地的長遠用途和發展參數將待港大修訂計劃、諮詢社區和政府審視後，再按另一輪改劃建議的法定城規程序處理，屆時公眾人士會有機會再提意見。

2021年《施政報告》提述為鞏固香港在基礎研究的領導地位，政府亦原則上接納港大建議在薄扶林興建深科技研發大樓，並為此在薄扶林預留4公頃「綠化地帶」土地。