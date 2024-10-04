新居屋首日僅接6660申請 5年來最少

【本報訊】新一期居屋昨日上午8時起接受申請，本月23日截止，位於樂富的房委會客戶服務中心昨早陸續有市民到場遞交表格，今期「樓王」啟德啟盈苑是不少市民的心水。不過，樓市插水下，截至昨日下午5時，房委會共接獲約6,660份申請表，較上一期首日的1.28萬份少接近一半，亦是2019年以來居屋首日接受申請最少一期。

較上一期少近半 吳先生及太太昨早帶同小朋友到場交表申購「居屋2024」，吳太指現時與爺爺及奶奶一同居於將軍澳，希望可抽到兩房單位搬出來住。當局於居屋申請中推出「家有初生優先選樓」計劃，有2023年10月25日或以後出生子女可享優先揀樓待遇，但吳太指去年8月已誕嬰，未能受惠計劃。她又指之前曾參加5次居屋攪珠，均未能成功申請，她說：「抽唔到咪繼續抽，順其自然抽到咪好。」今次亦特意由小朋友交表「試試手勢」。

羅先生早上亦到中心交表，他仍未考慮選購哪區單位，「抽到先講啦，抽唔到都冇用。」只要交通方便就可以。羅氏夫妻現與兩名兒子一同租住於九龍區唐樓單位，「想自己有間屋」，期望可換個更好的環境，「細路仔都長大，都要自己有個單獨空間。」又表示如抽到兩房單位，不介意與太太做廳長，兩間房讓兒子居住。

市民蔡女士則幫兒子交表，望申請一人單位，連同房協的單位已交了3次表，但均落空，認為今次抽中的機會亦不大。她續指一家現時居於啟德公屋，希望再抽中啟德的居屋，「近近地方便吖嘛。」蔡女士又表示兒子仍在讀書，如抽中願意幫兒子支付首期，「唔係以後嗰啲賺埋賺埋就冇架喇，等佢儲吓錢。」