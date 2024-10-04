公屋審查向全長者戶開刀 11月尾前須申報

去年起揪濫用單位 迄3300戶冇得留低 濫用公屋問題嚴重，政府由本月起審查屬於60歲以上的「全長者戶」。房屋署署長羅淑佩昨表示，居住滿15年、共12萬戶全長者戶將會陸續收到申報表，需要申報有否連續3個月內在單位居住，申報表格要在11月30日前提交。羅又稱，政府去年收緊申報政策及優化富戶政策後，暫時合共收回3,300個單位，有部分是租戶主動交回。此外，特遣隊巡查屋邨停車場，正跟進4宗個案。

住院等特殊情況可酌情 羅淑佩昨出席電台節目時表示，全長者戶的資產或物業毋須再申報，但要申報有否持續在單位居住，持續居住一般是指連續3個月在單位內居住，包括晚上在單位過夜，若長者已經遷出，應該交回單位，讓署方重新進行編配，而對於經常進出醫院或有其他特殊情況的長者，會酌情處理。她又指，長者可能會有「小單位」用作收租之用，是他們養老的收入來源，而年滿60歲以上的「全長者戶」則不會有此類資產限制。

至於入住院舍、參加廣東計劃或福建計劃的長者，署方可提供適應期，如長者在院舍或大灣區住得安樂，便可交還公屋單位，若在適應期內想重返公屋居住或回港，會獲重新編配單位，也毋須再重新輪候長時間。若長者在收到表格後不懂填寫，可尋找子女、關愛隊、區議員等幫忙，或到屋邨辦事處由職員提供協助。

查屋邨車場 跟進4個案 羅又稱，政府去年收緊申報政策及優化富戶政策後，暫時合共收回3,300個單位，屬租戶主動交回，亦有經房屋署與土地註冊處對比資料後，再收回單位，反映申報政策有成效。而在前兩輪公屋申報中，則分別有4份和45份表格未收回。

房屋署近期也有安排特遣隊巡查屋邨停車場，目前正跟進4宗個案。羅淑佩坦言，部分檢視過後覺得有懷疑，但有部分在檢視後發現，可能是停車場中有街外人租用，名車根本不屬於相關住戶；或是租戶的職業是司機，車輛屬於其老闆而不是他。而早前部分透過傳媒、或是市民經過停車場見到的名車，亦在查證過後發現無問題，例如有些雖然是名牌車但已經過很多手。